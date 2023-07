Palais : Macky SALL rencontre un collectif d’élus locaux favorables à sa candidature

Le chef de l’Etat, Macky Sall, va recevoir ce samedi, un collectif d’élus locaux pétitionnaires, demandant sa candidature. Selon une note parcourue par lesoleil.sn, ce « groupe de maires et de présidents de Conseil départemental sollicite Macky Sall par une pétition à être leur candidat pour février 2024, afin de continuer à améliorer la bonne dynamique de progrès dans toutes les communes et territoires du Sénégal, avec une mise en œuvre dynamique des politiques d’inclusion socioéconomique et d’équité entre terroirs ».



Ladite rencontre est prévue à 17 h au Palais de la République.



Recevant la semaine dernière, les conclusions du Dialogue national, le Président Sall avait déclaré qu’il allait dévoiler son choix « libre » et « assumé » quant à sa participation ou non à la prochaine élection présidentielle de février 2024, rappelle leSoleil.sn.