Papa Samba Diouf, Président de MJS: « Souleymane Jules Diop, ce n’est pas la bonne heure »

C'est avec stupéfaction et indignation que les Sénégalais ont pris connaissance des propos graves de Souleymane Jules DIOP. Justement parce qu'on ne pouvait imaginer qu'en tant que militant, que vous puissiez être capable de soutenir de tels arguments.



C'est faire en effet preuve de mauvaise foi, de malhonnêteté intellectuelle et de cécité politique que de pousser un si grand coup de gueule. C'est donc faire un procès en sorcellerie à cet homme pétri des valeurs républicaines et humaines jusqu'au bout des ongles que de prétendre qu’il suscite de l’inquiétude dans Benno.



Pour rappel, Amadou Ba a été choisi parmi une dizaine de candidats dans le camp présidentiel à la suite d’un long processus, par la conférence des leaders de Benno sous la direction du Président Macky SALL. Ce dernier a évoqué les raisons qui l’ont conduit à porter son choix sur Amadou Ba en soulignant ses compétences professionnelles, sa carrière diversifiée ainsi que ses qualités de rassembleur.



Le choix d’Amadou Ba intervient à un moment critique marqué par des défis de sécurité croissant. Depuis 2021, le Sénégal a été secoué par des troubles graves qui ont éprouvé notre volonté de vivre dans une nation forte avec nos différences.



Il est un débat qui, à mon avis, est mal posé dans la mesure où la démarche du Président Amadou Ba n’offre aucune ambiguïté sur ses capacités et sa volonté de convaincre une masse critique de sénégalais à la cause de Benno. Les questions que l’on est en droit de se poser sont alors les suivantes :

• Qui a été à l’origine du nouveau code général des impôts ?

• Qui a mobilisé les financements du Plan Sénégal émergent au Club de Paris ?

• Qui a donné des leçons de loyauté et de reconnaissance suite à sa descente aux enfers ?



Il s’agit bien de ce soldat de République qui a le sens de l’honneur et de la dignité. Si aujourd’hui encore, à moins de quatre mois de la présidentielle de 2024, la question de la candidature n’est pas résolue définitivement dans la coalition, c’est parce qu’au sein de cette coalition l’engagement sincère n’y est pas du tout.



Le spectacle est triste et désolant car la coalition est aujourd’hui achalandée de démons armés de leur glaive venimeux, crachant leur bave maléfique, en essayer de saboter cette dynamique autour du candidat de l’espoir.

Gagnés par l’arrogance, l’ivresse du pouvoir, la haine, l’inculture, le complexe et l’infatuation, certains membres de la coalition sont en train de conduire le régime en place tout droit vers l’impasse. Si des mesures urgentes et adéquates ne sont pas prises, pour sonner la fin de la récréation.



A notre connaissance et jusqu’à ce jour, nul n’aura entendu Amadou Ba tenir des propos injurieux, faire de la médisance. Le cas échéant, qu’on veuille bien nous apporter la preuve contraire. Lui il n’a pas de VAR contrairement à des individus qui, à l’analyse, sont plus machiavéliques que Nicolas Machiavel lui-même.

C’est l’occasion de rappeler qu’il y a dans notre coalition, des ténors qui sont muets depuis la désignation d’Amadou Ba. Il est temps de mettre fin à ce jeu de dupes, car ce film doit avoir une fin.



Le 13 novembre 2023



Papa Samba Diouf, Président de MJS