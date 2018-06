Pape Alboury Ndao: «Après Karim Wade, l'Etat nous aconfié le dossier de Abdoulaye Baldé, mes honoraires ne sont toujours pas payés»

En marge de son entretien sur l’affaire Karim Wade, Pape Albouy Ndao est revenu sur le dossier Abdoulaye Baldé pour lequel il n’a pas encore perçu les honoraires, selon lui, alors que le travail a été bouclé et le rapport déposé depuis longtemps.



« En ce qui le concerne, il faut admettre que, pour l’instruction ouverte sur le dossier Karim Wade, l’Etat s’est acquitté de ses obligations. Par contre, nous demeurons engagés dans une autre procédure dans le cadre des biens mal acquis pour laquelle, l’Etat tarde à payer nos honoraires. Parce qu’après les travaux sur le dossier Karim Wade, on m’a confié celui de Abdoulaye Baldé que j’ai diligenté et déposé mon rapport depuis longtemps.



Et sur ce dossier-là, mes honoraires ne sont toujours pas payés. Tout de même, nous répondons toujours aux sollicitations des juges, quoique cela puisse nous coûter.»







L'Observateur