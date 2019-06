Pape Demba Bitèye : « restons déterminés et mobilisés derrière le président Macky Sall » Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juin 2019 à 10:55 | | 0 commentaire(s)| Pape Demba Bitèye était de retour à Kaolack, pour la première fois, depuis sa nomination à la tête de la Senelec. Le président du KREM a tenu à remercier les populations de Kaolack pour leur soutien et leur engagement pour la réélection du président Macky. Toutefois, il a appelé ses militants à être plus que « déterminés et mobilisés derrière le président Macky Sall », pour l’accompagner durant les 5 prochaines années pour l’accomplissement de ces importants chantiers dans le cadre du fast-track



Accueil Envoyer à un ami Partager