Pape Demba Diop : « Rester sur la même dynamique et briller au prochain mondial U20 »

Le milieu de terrain du Sénégal Pape Demba Diop, élu meilleur buteur de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans (5 buts), a confié à l’APS que les Lionceaux vont »rester sur cette dynamique de victoire en perspective du mondial U20 prévu en mai-juin prochains en Indonésie ». « Je suis fier de l’équipe. […] Le milieu de terrain du Sénégal Pape Demba Diop, élu meilleur buteur de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans (5 buts), a confié à l’APS que les Lionceaux vont »rester sur cette dynamique de victoire en perspective du mondial U20 prévu en mai-juin prochains en Indonésie ». « Je suis fier de l’équipe. Ce soir, on a réalisé le vœu de tous les Sénégalais : celui de continuer sur cette dynamique de victoire depuis la CAN sénior. Et, c’est fait. Maintenant, on va tourner la page de cette CAN en Égypte et faire focus sur le prochain mondial pour rester sur cette lancée de victoire », a-t-il dans un entretien téléphonique avec l’APS. S’exprimant après le sacre du Sénégal à la CAN U20 face à la Gambie (2_0), Diop a avoué que ses coéquipiers sont ‘’conscients » de la tâche qui les attend et vont se « préparer en conséquence pour être la première génération sénégalaise à remporter un trophée mondial ». Le Sénégal, la Gambie, le Nigéria et la Tunisie vont représenter le continent africain à la prochaine coupe du monde des moins de 20 ans prévue du 20 mai au 11 juin 2023 en Indonésie. Meilleur buteur de cette Coupe d’Afrique des Nations avec cinq réalisations dont un triplé contre l’Égypte lors des phases de poule, Pape Demba Diop a battu le record de Amadou Dia Ndiaye et Youssouph Badji co-meilleurs buteurs de l’édition 2019 avec trois buts chacun. « C’est aujourd’hui une fierté de battre le record de Dia Ndiaye et de Youssouph Badji. Je ne m’attendais pas à de telles performances, surtout de terminer meilleur buteur. Je remercie mes coéquipiers, car sans leur jeu collectif, je n’en serais pas à ce stade. Je suis heureux d’être le meilleur buteur », s’est exclamé le milieu de terrain. Brillant durant cette compétition, Diop peut espérer un meilleur avenir au sein de son club le Sportvereniging Zulte Waregem (Jupiter Pro League, Belgique) où il est en manque de temps de jeu. Le jeune sénégalais n’a joué que deux matchs avec son club belge. En huitièmes de finale de la Coupe de Belgique contre Deinze et lors de la 18e journée du championnat face à Saint-Trond. « Je vais retourner en club pour terminer la dernière partie de saison. Je vais me concentrer et rester sur cette dynamique de victoire pour bien assurer le reste » a conclu l’ancien sociétaire de Diambars, club de ligue 1 sénégalaise. APS



Source : https://lesoleil.sn/pape-demba-diop-rester-sur-la-...

