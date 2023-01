Pape Diène Diop, nouveau président d'Amnesty International/Sénégal : portrait de l’homme d’un secteur plein de défis Pape Diène Diop, nouveau président d'Amnesty International/Sénégal, est un homme qui connait bien le domaine de la défense des Droits de l'homme. Avec plus de 15 ans de militantisme dans cette organisation, il compte bien relever les défis, en faisant de la recherche de l'autonomie financière une priorité.

C' est un militant aguerri et qui connait bien la cause qui va diriger maintenant la section sénégalaise d'Amnesty International. Pape Diène Diop, nouveau Président d'Amnesty International/Sénégal, a adhéré à cette structure, il y a plus de 15 ans, alors qu'il était étudiant à l'Institut africain de management (IAM). Monsieur Diop a été président du groupe Amnesty-IAM, pendant quatre ans, et président de la commission Jeunes de la section, de 2016 à 2018.



Le nouveau président d'Amnesty International/ Sénégal a également été trésorier général et membre du Bureau exécutif, depuis 2018. Les militants de sa génération ont présidé des sections et structures d'Amnesty International dans la plupart des pays de la sous-région, dit-on.



On peut citer l'actuelle présidente d'Amnesty International/Côte d'Ivoire. Après avoir eu la confiance de ses pairs et conscient des défis liés à la recherche de financements, M. Diop confie que la priorité de son mandat sera la recherche de l'autonomie financière.



Pour cela, il compte faire des investissements stratégiques qui génèrent des revenus permanents pour la section sénégalaise d'Amnesty International. Pour lui, le projet de doter la section d'une infrastructure de conférence dans une localité proche de Dakar sera aussi une priorité. Pour la réussite de son mandat, Pape Diène Diop promet d'entrer en contact avec des collectivités territoriales ciblées, au cours des prochains mois.



Il faut noter que sur le plan de la formation militante et en droits humains, le nouveau président d'Amnesty International/Sénégal a participé à l'université d’été du Codap au Burkina Faso, en 2014, et au camp d'été organisé par Amnesty International à Nairobi, au Kenya, en 2018.Il a participé aussi en tant que volontaire au Conseil international à Rome, en Italie, en 2017. Pape Diène Diop est titulaire d’un MBA en administration des affaires, option transport et logistique, domaine dans lequel il travaille depuis plusieurs années

