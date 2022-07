Parcelles unité 8 : Le désarroi des citoyens absents des listes électorales, la défection d’un président de bureau de vote…

Les citoyens qui doivent voter au niveau du bureau Numéro 13 de l’école de l’unité 8 des Parcelles Assainies devront patienter. Leurs noms ne figurent pas sur la liste sur place. S’y ajoute que le président du bureau est absent, son assistant non plus n’est pas venu.



Selon le mandataire de Yewwi Askan Wi, Ahmedine Ndour, interrogé par la Rfm, “les électeurs prennent leur mal en patience depuis le début de la matinée”. Les électeurs sont en train d’attendre qu’un autre président de bureau soit déployé et que les bonnes listes soient disponibles.



SENEWEB