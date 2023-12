Paris/ Séminaire intergouvernemental franco-Sénégalais: Le PM Amadou Bâ passe en revue le portefeuille des projets entre les deux pays

À Paris, dans le cadre de la 5e édition du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais, le Premier ministre Amadou Bâ a eu ce jeudi un entretien bilatéral avec son homologue française, le Premier ministre Elisabeth Borne. Un moment d’échanges sur la feuille de route du dernier séminaire tenu le 8 décembre dernier en vue de consolider le dynamisme de la coopération entre le Sénégal et la France.







Le Premier ministre Amadou Bâ a eu une séance de travail avec Bruno Le Maire, Ministre français de l'Économie des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, en présence de Mamadou Moustapha Bâ, ministre sénégalais des finances et du budget de celui des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour FAYE et de celui de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Doudou Ka.











Le Premier ministre Amadou Bâ a profité de sa rencontre avec le Ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, Bruno Le Maire pour évoquer les termes de coopération financière entre la France et le Sénégal. Plusieurs projets phares du portefeuille de la France inscrits au PSE ont fait l’objet d’une mise en œuvre jugée satisfaisante.







Il aura à souligner certains projets notamment KMS3, le programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN), le PROMOGED, le Projet d’Appui à la Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales des Femmes et des Jeunes (PAVIE/FJ), le Programme de Développement Économique local et de Transition Agro- Écologique (DELTA), la dépollution de la Baie de Hann, le projet de renouvellement du collecteur de HANN, Programme d’urgence, d’assainissement urbain et d’aménagement intégrée de la voirie primaire et des réseaux divers du pôle de Diamniadio, le projet de construction de 18 ponts et autoponts. Le projet de construction de l’Hôpital Le Dantec, le TER, entre autres.







A l’occasion de cette rencontre, les perspectives à court terme de la coopération avec la France ont été abordées avec un focus sur le projet de résilience des écosystèmes du Ferlo (PREFERLO) et le projet de construction de l’autoroute Dakar – Tivaouane – Saint Louis. Mais aussi le suivi du programme d’appui Budgétaire de l’AFD « pour la stabilisation Macroéconomique » du Sénégal de 150 Millions d’euros, soit 98,4 milliards FCFA approuvé en juillet 2023 et destiné à soutenir le programme économique et financier appuyé par le FMI.







Relativement au Train express Régional, le bouclage financier de la 2ème phase du TER est effectif avec les derniers financements accordés par la BID, la BADEA et la BOAD. A ce titre, les discussions ont porté sur les contraintes soulevées lors de l’exécution de la première phase du projet. Et le Gouvernement s’est engagé à apporter des éléments de réponses pour consolider ce fleuron du partenariat franco-sénégalais.







Cheikh S. FALL

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Paris-Seminaire-intergou...