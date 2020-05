Paris : Un Sénégalais et un Ivoirien tués à l’arme blanche, un Malien de 36 ans suspecté

L’irréparable s’est produit dans un centre d’accueil pour migrants à Ris-Orangis, en région parisienne. Un Sénégalais et un Ivoirien y ont été mortellement blessés à l’arme blanche, dans la nuit de lundi à mardi lors d’une bagarre. Un suspect d’origine malienne a été interpellé.



Le drame a eu lieu vers une heure du matin, raconte SENEGO. À son arrivée sur place, la police a découvert le Sénégalais, âgé de 42 ans, blessé au thorax dans sa chambre et l’Ivoirien, âgé de 29 ans, blessé à la cuisse, au dos et au thorax, à l’extérieur du centre d’hébergement.



Les deux victimes ont succombé à leurs blessures, malgré la prompte intervention des secours. Le principal suspect, un Malien de 36 ans, blessé à une main, a déjà été condamné pour des faits de violence et a des « antécédents d’hospitalisation pour troubles psychiatriques ». Il a été mis aux arrêts sans incident.



Il a été placé en garde-à-vue pour meurtre. Mais l’origine du différend reste pour l’instant inconnue. La Sûreté départementale de l’Essonne a ouvert une enquête.







