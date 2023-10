Parrainage 2024 : Mansour Faye mobilise les ténors de la Coalition Bby de la région à Saint-Louis Mobilisés derrière le Délégué régional au parrainage 2024, Amadou Mansour Faye, tous les responsables de l’Apr et de la Coalition Benno book Yaakar des départements de Saint-Louis, Dagana et de Podor, ont tenu une assemblée générale dans la capitale du Nord, pour inviter l’ensemble des militants de cette coalition à œuvrer pour l’élection du premier Ministre Amadou Bâ au premier tour.

Mansour Faye a exhorté ces derniers à taire les querelles et à dépasser les divergences notées au sein de l’Apr et de cette coalition pour porter en triomphe le Premier Ministre Amadou Bâ au soir du scrutin présidentiel du 25 février 2024.



Plus explicite, le président de l’Assemblée Nationale, Dr Amadou MameDiop s’est adressé à l’assistance pour rappeler l’urgence et la nécessité de mobiliser toutes les énergies en vue de travailler la main dans la main, de se ceindre les reins et de se retrousser les manches, en vue de ratisser large et de remporter ces élections présidentielles.



Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental, a émis le vœu de voir cette coalition mettre dans son escarcelle, au plan national, plus de 2 millions, 500.000 voix. Ce qui leur avait permis d’enregistrer un pourcentage 51% à l’issue du scrutin de 2019, avec 2 millions, 400.000 électeurs.



Au niveau régional, il s’agira pour les élections de 2024, d’avoir plus de 276.000 parrains. Soit 155.020 pour le département de Podor, 59.932 parrains pour Saint-Louis et 61.162 pour le département de Dagana.



Dr Cheikhou OumarHanne, maire de la commune de Ndioum et ministre de l’éducation nationale, s’est réjoui de l’unité et de la cohésion, notées au sein de l’Apr et de cette coalition Bby de la région de Saint-Louis.

Il a réitéré l’engagement indéfectible des responsables de l’Apr du département de Podor et de toute la région Nord, à ne ménager aucun effort pour permettre au Premier Ministre Amadou Bâ d’accéder à la magistrature suprême, au soir du 25 février 2024.



Quant à Oumar Sarr de Dagana, il a assuré la victoire de cette coalition dans les 11 collectivités territoriales du département de Dagana.



Le maire de la capitale du Walo a laissé entendre que pour ce scrutin présidentiel de 2024, le défi du parrainage sera largement relevé par cette coalition au niveau des trois départements de la région.



Dans sa conclusion, Mansour Faye a annoncé que l’objectif fixé par cette coalition pour le parrainage sera atteint et « le département de Saint-Louis, avec ses cinq collectivités territoriales, notamment les communes de Gandon, Ndiébéne-Gandiole, Fass-Ngom, Saint-Louis et Mpal, ne sera pas en reste ».



Car, a-t-il rappelé, tous les responsables et militants de Bby se sont ressaisis à la suite des dernières élections législatives et se sont engagés à garantir la victoire de cette coalition le 25 février 2024.



Le Délégué régional au parrainage 2024 s’est également réjoui de cette forte mobilisation des leaders et des militants de cette coalition au siège de l’Apr, à Ndiolofène, qui demeure le point central des activités relatives au parrainage.











