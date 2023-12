Parrainage : Le Mouvement des Abcdaires alertent sur les agissements Pape Mbaye Sall,

Il est actuellement en contact avec divers leaders politiques, prétendant garantir le soutien des Abcdaires à chacun d'entre eux lors d'une cérémonie à parrainer, utilisant abusivement le logo du mouvement. Il s'agit d'une escroquerie manifeste et d'une fraude qui risque de porter atteinte à l'image et à la réputation du mouvement Abcdaire.



Il a réussi frauduleusement à détourner plus de trois millions de la campagne d'un candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Nous tenons à souligner de manière catégorique que Pape Mbaye Sall, récidiviste, n'a aucun lien, affiliation ou autorisation pour représenter ou parler au nom des Abcdaires.



Toute initiative entreprise par cette personne, se prévalant de notre structure, est entièrement fallacieuse et n'a reçu aucune validation de notre part. La préservation rigoureuse de l'intégrité et de la confiance de nos concitoyens revêt une importance primordiale pour les Abcdaires.



Créé en 2013 avec des représentants dans chaque département et au sein de la Diaspora, le mouvement était solidement organisé par ABC avant son décès, représentant un héritage politique que nous sommes déterminés à préserver au service de notre cher pays.



Face à cette situation sérieuse, nous avons pris la décision ferme d'entamer des démarches judiciaires pour mettre fin à ces agissements inappropriés et indignes. Nous appelons instamment le peuple sénégalais, en particulier les autorités et les responsables politiques, à redoubler de vigilance.



En cas de doute concernant l'appartenance ou l'authenticité de toute personne prétendant être affiliée à notre mouvement, nous vous prions de contacter directement notre équipe dirigeante. Les Abcdaires réaffirment leur engagement inébranlable envers nos valeurs fondamentales de fraternité, de diversité, d'éthique, de morale et de dignité, qui guident notre conduite quotidienne.



Nous demeurons déterminés à œuvrer pour le respect absolu de ces valeurs et de la confiance qui nous est accordée. Pour toute information complémentaire, veuillez vous référer exclusivement à nos canaux de communication