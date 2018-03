Parrainage, verdict de l’affaire Khalifa Sall, Jean-Paul Dias se prononce

Jean-Paul Dias se joint au concert de récriminations sur le système de parrainage à la prochaine élection présidentielle de 2019 proposé par le gouvernement. Pour le secrétaire général du Bloc des centristes gaindé (BCG), le régime doit arrêter son forcing et dialoguer avec l’opposition pour trouver des plages de convergence.



« Tel que le parrainage est présenté, je suis contre. Nous devons discuter entre nous et essayer de voir. L’idéal ce n’est pas qu’il y ait cinquante listes et cinquante candidats. Mais il faut qu’on trouve des accords. Le gouvernement doit arrêter d’imposer les choses », peste M. Dias. Qui soutient que le terme parrainage est aussi impropre et inapproprié dans la mesure où il détermine un dominant et un dominé.



Par ailleurs, Dias père est revenu sur le procès de Khalifa Sall, dont le verdict est attendu aujourd’hui. « Je m’attends à ce que le délibéré de l’affaire Khalifa Sall ne soit pas prononcé demain. Nous devons nous donner le temps, libérons-le s’il le faut pour que la pression baisse. Je souhaite d’ailleurs que Khalifa Sall soit libéré car c'est l’intérêt du régime et du pays. Ça va dégonfler la tension », a-t-il lancé.









Walfquotidien