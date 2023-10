Parrainages : Pourquoi Sonko ne peut pas encore retiré ses fiches

L’opposant Ousmane Sonko reste pour l’instant hors course pour la prochaine présidentielle. Et pour cause, souligne Bés Bi dans son édition de ce mardi 17 octobre, la décision définitive du président du Tribunal d’instance de Ziguinchor, Sabassy Faye, ordonnant sa réintégration dans les listes électorales après sa radiation, n’est pas disponible, lit-on dans Rewmi.



Sans ce document, renseigne le journal, le leader de l’ex-parti Pastef ne peut pas encore retirer des fiches de parrainage à la Direction générale des élections (DGE).



Juste après l’annonce de la réintégration de Sonko sur les listes électorales, jeudi dernier, un de ses avocats, Me Ciré Clédor Ly, avait déclaré que dès le lendemain, vendredi donc, son client irait retirer ses fiches de parrainages.



Le leader des Patriotes devra prendre son mal en patience. Et surtout croiser les bras, car la Cour d’appel de Ziguinchor se prononce, ce mercredi, sur la récusation du juge ayant prononcé sa réhabilitation. Un recours introduit par l’Agent judiciaire de l’État.