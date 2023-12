Parrainages pour l'élection présidentielle du 25 Février 2024 : Le Calendrier de la commission de contrôle Voici Calendrier de la commission de contrôle des parrainages pour l'élection présidentielle du 25 Février 2024 issu du Procès verbal de ce Vendredi 29 Décembre 2023 qui définit les dates et ordres de passage des candidats ou de leurs représentants ;

NB1: Lorsque le candidat ou son représentant est en retard, les parrainages de ce candidat seront examinés après le contrôle de parrainage des autres candidats dont les représentants, convoqués pour la même journée, sont présents.



NB2: Si le candidat ou son représentant ne s'est pas présenté dans la journée prévue pour le contrôle, les parrainages ne seront examinés qu'après

épuisement de la liste de tous les candidats



NB3: Nonobstant le tirage au sort et la remise de ce calendrier, les dossiers de déclaration de candidature incomplets et ceux ne contenant pas le minimum requis de parrainage ne feront pas l'objet de contrôle.



Le samedi 30 Decembre à 9h 30: Boubacar Camara, Cheikh Aguibou Soumaré, Ousmane kane, Ousmane Sonko, Amadou Aly Kane, Papa Eugène Barbier, Me Elhadj Moustapha Diouf, Abdoulaye Sylla, Dr Cheikh Tidiane Gadio



Samedi 30 Décembre à 14h 30: Mouhamed Ben Diop, Rose Wardini, Cheikh Tidiane Dièye, Malick Gueye, Mouhamed El Habib Tounkara, Mary Teuw Niane, Mamadou sambou Yatassaye, Déthié FALL, Aminata Assome Diatta, Papa Macodou Diop, Samba Ndiaye



Mardi 02 Janvier 2024 à 09h 30: Mbacké Sarr, Alioune Sarr, Ibrahima Hamidou Deme, Pr Daouda Ndiaye, Cheikh Bamba Dièye, Oumar Sylla, Cheikh Abdou Mbacké Barra Doly, Talla Sylla Jean Batiste Diouf, Idrissa Seck.



Mardi 02 Janvier 2024 à 14h 30: Charles Émile Abdou ciss, Khadim Diop, Aliou Mamadou Dia, Birima MANGARA, Amdy Diallo Sall, El Hadji Ibrahima Mbow, Ndiack Lakh, Serigne Mboup, Papa Djibril Fall, Ibrahima Datte



Mercredi 03 Janvier 2024 à 09h 30: Mouhamadou Lamine Gueye, Aly Lame, Adama Faye, Mouhamadou Madana Kane, Al HOusseynou Ba, Mamadou Lamine Diallo, Mahamad Boun Abdallah Dionne, Aliou Camara, Karim Meissa Wade, Babacar Diop.



Mercredi 03 Janvier 2024 à 14h 30: Elhadji Ibrahima Sall, Habib Sy, Elhadji Malick Gakou, Papa Momar Ngom, Thione Niang, Aly Ngouille Ndiaye, Dr Serigne Gueye Diop, Assane Kâ, Mamadou Diop Decroix, Souleymane Ndéné Ndiaye



Jeudi 04 Janvier 2024 à 09h 30: Cheikh Alassane Sène, Al Hassane Niang, Khalifa Ababacar Sall, Anta Babacar Ngom, Aminata Touré, Alpha Thiam, Amadou Ba, Elhadji Mamadou Diao, Ibrahima Abou Nguette



Jeudi 04 Janvier 2024 à 14h 30: Amadou Seck, Abdou Khadre Sall, Bassirou Diomaye Faye, Dr Abdou Rahmane Diouf, Ndongo Ndiaye, Thierno CISSÉ, Hamidou Thiaw, Ibrahima Sall, Cheikh Dieng, Mouhamadou Fadel Koné.



Vendredi 05 Janvier 2024 à 09h 30: Ibrahima Cissokho, Mamadou Dièye, Me Moussa Diop, Bougane Gueye Dany, Mansour Ndiaye, Momar Ndao, Amadou Ly, Ibou Taimiya Sylla, Babacar Ndiaye, Thierno Alassane Sall, Amsatou Sow Sidibé, Issa dit Sadio Kanouté, Aissatou Mbodji.



