Partenariat: Air Senegal et Air Côte d’Ivoire signent un de partage de codes Les compagnies aériennes Air Sénégal SA. et Air Côte d’Ivoire ont entériné le Vendredi 8 décembre à Dakar un accord de partenariat stratégique majeur, portant sur les aspects commerciaux et opérationnels. Cette très large coopération va incontestablement révolutionner et redéfinir l'aviation commerciale en Afrique de l'Ouest.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Décembre 2023 à 15:16 | | 0 commentaire(s)|

Cet accord offrira commercialement, dès le mois de février 2024, aux passagers des deux (2) compagnies du réseau commun et d’une connectivité plus importante à travers la combinaison de leurs réseaux respectifs et de leurs fréquences. Aussi, cet accord inclura-t-il un programme de fidélité Teranga et Smiles des deux (2) opérateurs.



Les clients pourront ainsi acheter et voyager indifféremment leurs titres de transport sur le réseau de chacune d’elles. Cet accord de partenariat ne se limite pas à l’aspect commercial. En effet, opérationnellement, de nombreux domaines de coopération sont intégrés avec pour objectifs de minimiser les coûts unitaires et optimiser l'efficience à travers les économies d'échelle, en l’occurrence grâce à l’achat commun de carburant.



Par ailleurs, les départements de maintenance et gestion de flotte bénéficieront d'une mutualisation étendue. Enfin, le capital humain fera l'objet d'une attention toute particulière avec des formations et des immersions de personnels dans chacune des compagnies pour renforcer les meilleures pratiques de l'industrie. « C’est une fierté de concrétiser cette opération d’envergure en Afrique pour deux fleurons nationaux appartenant à des pays frères. Cet accord vient établir des liens solides entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal », a déclaré le Directeur Général d’Air Sénégal Alioune Badara FALL.



Opérant respectivement depuis 2012 et 2018, Air Côte d'Ivoire et Air Sénégal SA. ambitionnent de devenir les leaders reconnus du transport aérien en Afrique de l’Ouest. Dotée d'une importante flotte totalisant près de vingt (20) modules d’avion de dernière génération alliant confort et sécurité, les deux compagnies desservent une quarantaine de destinations en Afrique, en Europe et Amérique du Nord.













Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook