Partenariat avec la banque islamique de développement : Le Sénégal décroche plus de 1 628 milliards FCfa sur cinq ans

La Banque islamique de développement (Bid) va investir 2,7 milliards de dollars (plus de 1 628 milliards de FCfa au cours actuel du dollar) au Sénégal sur les cinq prochaines années. L’accord a été signé, vendredi à Dimaniadio, entre le Président de la Bid et la Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération. […] La Banque islamique de développement (Bid) va investir 2,7 milliards de dollars (plus de 1 628 milliards de FCfa au cours actuel du dollar) au Sénégal sur les cinq prochaines années. L’accord a été signé, vendredi à Dimaniadio, entre le Président de la Bid et la Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération. RUFISQUE – En marge du sommet de Dakar sur la sécurité alimentaire, le gouvernement du Sénégal et la Banque islamique de développement (Bid) ont paraphé, hier à Diamniadio, un nouvel accord de financement. Il s’agit d’un accord portant sur un engagement de 2,7 milliards de dollars (plus de 1 628 milliards de FCfa au cours actuel du dollar) sur les cinq prochaines années (2023-2027). Cette convention s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle stratégie de la Bid avec les pays membres. Oulimata Sarr, Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, qui a signé la convention avec le Président de la Bid, a salué le dynamisme de la coopération entre les deux parties. En effet, souligne-t-elle, à ce jour, le cumul des financements de la Bid au Sénégal est estimé à près de 4,77 milliards de dollars américains (2 862 milliards de FCfa) ; ce qui fait du Sénégal « le premier pays partenaire du Groupe de la Bid en Afrique subsaharienne ».

D’après le Président du Groupe de la Bid, Muhammad Sulaiman Al Jasser, ce financement vise le renforcement de la sécurité alimentaire, l’amélioration des infrastructures de soutien au secteur agricole, l’accroissement de l’accès au financement et la création d’emplois. « Le choix de ces secteurs découle d’une analyse et des conclusions sur les enjeux clés du développement du Sénégal ainsi que les grandes orientations stratégiques définissant les interventions de la Bid », a expliqué Muhammad Sulaiman Al Jasser. Il a par ailleurs rappelé que le Sénégal est le premier pays d’Afrique à lancer cette stratégie. « La présente stratégie est la première à être lancée en Afrique sur la base de la Stratégie revue de la banque. Elle a pour soubassement l’engagement ferme de la banque, aussi bien en sa qualité de pourvoyeur de financement que de partenaire, à vous aider à transformer votre vision en interventions percutantes », a-t-il dit. Après avoir salué les avancées réalisées par le Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre du Pse, le responsable de la Banque islamique de développement a réitéré la disponibilité de sa structure à mettre au service du Sénégal ses ressources et compétences en matière d’adaptation aux changements climatiques.

Daouda GUÈYE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/partenariat-avec-la-banque-isl...

