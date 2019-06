Partenariat fustigé par le Cored: ANPS donne sa riposte L’Association nationale de la presse sportive (ANPS) n’a pas tardé à répondre au Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie (Cored) à travers un communiqué rendu public ce mardi. Cette entité, dirigé par Bakary Domingo Mané a fustigé l’un des partenariats signés par l’ANPS. Le Cored dénonce l’accord signé avec BP, cité dans un scandale de pétrole.



Le CORED a informé à travers un communiqué avoir eu des échanges avec le Président de l’ANPS sur la question, affirme sans en avoir aucune preuve que ‘’l’ANPS persiste à maintenir ce partenariat’’.







Cette affirmation est mensongère à l’état actuel des relations entre l’ANPS et le partenaire en question, et indigne de l’entité qui est censée être le gardien des règles élémentaires en matière de journalisme, le statut d’organe d’autorégulation ne le dédouanant pas de recouper avant de publier.







En retour nous espérons que cette sortie signée par le président du CORED ancien collègue du président de l’ANPS n’est pas dictée par un ressenti personnel, puisqu’il est de notoriété publique de Mr Bacary Domingo Mané ne piffe pas le président de l’ANPS.



Pour terminer, le CORED, parle de ‘’germes d’un conflit d’intérêt’’ en indexant un partenariat entre une association privée de journalistes sportifs et une compagnie pétrolière connue dans le sponsoring du sport des handicapés.



L’ANPS qui reçoit depuis 2002 des subventions privées, venant même de la fédération sénégalaise de football, discipline que couvre ses membres, s’étonne que le CORED n’ait pas cité la subvention fédérale ni celle du ministère des sports comme pouvant être source de conflit d’intérêt.







Certainement que dans un souffle de lucidité, le CORED s’est souvenu que malgré les subventions des entités citées et qui sont en charge du sport, secteur de prédilection des membres de l’ANPS, personne dans ce pays ne peut tenir une accusation de parti-pris de la presse sportive au bénéfice ou de la fédération ou du ministère des sports.







D’ailleurs il est de notoriété que malgré les fortes subventions qu’elles accordent à leur association, les journalistes ne se privent pas d’informer correctement sur l’activité de la fédération et du ministère pour peu que les informations en question soient vraies.







L’ANPS a toujours rendu public ses partenariats avec les entités privés depuis qu’elle existe (Création en 1970) et cela par souci de transparence. Aujourd’hui elle est en relation avec plusieurs entités privées que sont Eiffage, Orange-Sénégal, La Lonase, Elton, Transairetc….



En conclusion, l’ANPS qui est une association libre, invite le CORED, non pas à tenter d’élargir son champ de compétence qui ne concerne pas les associations de Presse, mais à adopter code de transparence, et à publier depuis la présidence de Mr Mané, ses comptes financiers certifiés conformes.







En tant que journalistes sportifs, les membres de l’ANPS font des valeurs cardinales du sport leur crédo : ‘’Transparence, Clarté et Crédibilité’’.





