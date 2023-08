Participation à la présidentielle de 2024 : Pastef a encore 2 possibilités

Dissout par décret présidentiel qui a été notifié à l'administrateur du parti, Birame Soulèye Diop, Pastef qui ne peut prendre part à la présidentielle de 2024 sous sa propre bannière, n'est pas complètement écarté de cette élection. Le Parti Pastef dispose encore de deux leviers pour prendre part à ce scrutin. Il peut emprunter le récépissé d'un autre parti ou d'une coalition de partis pour son candidat.



Ce procédé a été utilisé par son leader Ousmane Sonko qui a participé aux élections pour la 13ème législature et à la présidentielle de 2019 sous une bannière autre que celle du Pastef. C'est également le cas aux dernières élections territoriales et législatives, auxquelles il est parti via la coalition Yewwi Askan Wi



PASTEF n'a jamais participé à une élection sous sa propre bannière



L'autre possibilité qui s'offre au Pastef dissous est la consigne de vote. Si le parti qui a engagé une action en justice contre sa dissolution et l'invalidation de Sonko, n'obtient pas gain de cause et devra choisir parmi les autres candidats en lice, il pourra donner une consigne de vote en faveur de tel ou tel autre candidat.



Le juge saisi sur la dissolution du parti



En fait, si le Parti Pastef est dissous, ses membres gardent intact leur qualité d'électeur. À ce titre, ils vont prendre part au rendez-vous du 24 février prochain. Autant dire que pour cette prochaine présidentielle, les militantes et militants du Pastef seront de la partie pour choisir celui ou celle qui va diriger le pays jusqu'en 2029.



