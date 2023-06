Participation au dialogue: Yewwi askan wi menace d'exclure Khalifa Sall Après avoir pris l’initiative personnelle de répondre à l’appel au dialogue lancé par le Président Macky Sall, Khalifa Sall devra compter ses jours au sein de Yewwi askan wi. La Conférence des leaders de cette coalition de l’opposition rappelle que sa charte interdit « tous compromis ou compromissions politiques avec le régime de Macky Sall» et souligne qu’elle « n’est représentée par aucune organisation ou personne physique à cette farce politique ».

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2023 à 12:02 | | 1 commentaire(s)|

Les leaders de Yewwi askan wi ont haussé le ton hier. Sonko et Cie, qui ne digèrent toujours pas la présence du leader de Taxawu Sénégal aux côtés du Président Macky Sall, le 31 mai dernier, brandissent le bâton. Dans un communiqué publié, Yewwi a rappelé « les dispositions pertinentes de sa charte fondamentale, selon lesquelles, tout membre doit s’abstenir, individuellement, de tous compromis ou compromissions politiques avec le régime de Macky Sall ». Et « pour que nul n’en ignore », ont-ils mis en garde, « la coalition Yewwi askan wi se réserve le droit de tirer toutes les conséquences à l’encontre de tout transgresseur de celles-ci ».



Pour se faire plus précis sur la cible, la Conférence des leaders dit porter à « la connaissance de l’opinion, qu’elle n’est représentée par aucune organisation ou personne physique à cette farce politique ». Il faut par-là rappeler que lors du lancement de ses pourparlers au Palais de la République, Khalifa Sall, présent à la rencontre, avait clamé tout haut que le sens de son allocution visait à défendre la cause de ses camarades de Yewwi ayant rejeté l’appel.



Les derniers soubresauts consécutifs à la condamnation d'Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse, avec des morts et des pillages, mais aussi la bunkerisation du domicile du leader de Pastef, sont venus radicaliser Yewwi.

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook