Passage de la capacité de stockage de 170.000 m3 à 250.000 m3: Les travaux de la Zone de captage exécutés à 75 %

Les contours du nouveau mur du bassin de la zone de captage se précisent. Les nouveaux pans de bétons armés sortent de terre, du côté du marché Bignona, du Point de collecte des déchets. Un peu plus avant, vers le rond-point de l’école privée Asafin, la différence est nette entre le nouveau et l’ancien mur. Le Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal ( ONAS) qui était en visite a constaté qu’il y a une différence au fil de ses visites sur ce site. « Là, ça prend forme. Le mur est visible », a laissé entendre le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo.



Il était accompagné par le Directeur Administratif et financier (DAF), Bamba Fall, le Directeur des Travaux, Kader Konaté, le Conseiller technique, Bassirou Sow, et d’autres agents de l’ONAS et des ingénieurs de l’entreprise. Sur le site, le ciel est nuageux. Les ouvriers, les techniciens et les ingénieurs sont dans une course contre la montre. Cette pression ne relègue pas au second plan que le contrôle de conformité. « Il peut pleuvoir à tout moment 100 mm de pluie. Donc, il faut accélérer les travaux », a réitéré le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo.



Le nouveau mur en béton armé est décalé, par endroits, d’environ un mètre par rapport à l’ancien. Le taux global d’exécution est de 75 % à la date du 7 août. « Nous avons un taux global de 75 %. Nous avons ferraillé 1200 m linéaire. Nous avons coulé 800 m de mur. Les travaux du reste du mur seront entamés. Notre date prévisionnelle pour boucler, c’est le 15 août », informe Kader Konaté. Tout compte fait, le bassin de rétention de la Zone de Captage aura une capacité de stockage de 250.000 m3 alors que celle de refoulement est portée à 11.000 m3/heure contre 6.000 m3/heure en 2022.



Après la zone de captage, cap vers Yoff. Derrière l’Hôpital Philippe Maguilène Senghor, des ouvriers, des techniciens, sous l’œil des ingénieurs s’affairaient autour de nouvelles grosses conduites. « A Yoff, nous avons posé en duo parallèle des conduites PRV. C’est pour enlever le goulot d’étranglement sur le canal et faciliter l’écoulement normal des eaux drainées », explique Kader Kader Konaté.



Les travaux de Yoff comme ceux de la Zone de Captage font partie d’un projet de 24 milliards de francs Cfa, initié par le Président de la République, Macky Sall. L’objectif étant de réduire l’ampleur des inondations.