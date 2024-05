Passation de service à l’APIX : Abdoulaye Baldé, un bilan entre accomplissements et innovation Au moment où l’APIX a installé son cinquième Directeur Général, Bakary Bathily, après Madame Aminata Niane, Messieurs Diène Farba Sarr, Mountaga Sy et Abdoulaye Baldé, l’occasion est donnée en quelques mots de pouvoir parler de celui qui part.

Étudiant à l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, Abdoulaye Baldé avec le grade de commissaire à l'École nationale de police à Dakar en 1991 (Il est alors le plus jeune commissaire de police du Sénégal). Il est nommé à la division des investigations criminelles de la Police nationale (dédié à la lutte contre la grande criminalité), puis il devient Chef de la Brigade nationale des affaires économiques et financières.



Après quelques mois à la division des investigations criminelles (Dic), il est affecté dans les services de renseignements de la Présidence de la République sous le magistère du président Abdou Diouf. Il devient chargé de mission à la Présidence, au bureau d’analyse et d’orientation entre 1992 et 2000 (services de renseignement



Après avoir été le plus jeune Commissaire de police détaché à la Présidence de la République, Monsieur Abdoulaye Baldé a hérité de plusieurs postes stratégiques dans l’État.



De 2001 à 2009, il a occupé le poste clé de Secrétaire Général de la Présidence. Il a aussi été ministre des Forces armées (2009-2010), puis des Mines et de l’Industrie (2010-2012). Sous le Gouvernement de Aminata Touré, il a été nommé Ministre du Plan en 2013.



Dr Baldé a été Directeur exécutif de l'Agence nationale de l'Organisation de la conférence islamique (ANOCI) entre 2004 et 2008.



Il est élu maire de Ziguinchor en mars 2009, réélu en 2014 suite à l’exploit ayant consisté à déraciner le baobab Robert Sagna. Ce que tous les analystes avaient qualifié de performance historique pour un policier de formation voire un technocrate né. Sur ce plan, tout le monde s’accorde à reconnaître qu’Abdoulaye Baldé est un politicien atypique. Il présidera l’association des maires du Sénégal (AMS) de 2009 à 2014.



En septembre 2022, il est nommé par Macky Sall Directeur Général de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix), en remplacement de Mountaga Sy nommé à la tête du Port autonome de Dakar.



Il a travaillé sur le projet de création de l'APIX dont il prend la charge après sa création. Justement, en sa qualité de secrétaire général de la Présidence, puis de Directeur Exécutif de l’ANOCI, Abdoulaye Baldé a fait partie des techniciens, administrateurs et législateurs qui ont créé l’Apix sur instruction et d’après la vision du président Abdoulaye Wade. Trois ans plus tard, l’Agence a été portée sur les fonts baptismaux avec le déploiement des premiers bulldozers sur le terrain.



En nommant Abdoulaye Baldé à la tête de cette Agence de Grands Travaux de l’État et de lourds investissements, le président Macky Sall n’a fait que le ramener dans son domaine, lui l’énarque et grand commis de l’État. Brillant technocrate, plusieurs fois ministre, politicien « calfeutré » à Ziguinchor, il manquait une seule corde à l’arc d’Abdoulaye Baldé. Celle de « directeur général » d’une société nationale.



Sa venue à l’APIX a permis aussi aux Apixiens de profiter d’une réelle politique sociale qui a pu mettre les collaborateurs dans de biens meilleures conditions de travail. En partant des voitures réformées au service des chauffeurs, de l’installation de la Coopérative d’habitat, des missions techniques ouvertes aux équipes, Dr Abdoulaye Baldé avait permis qu’on mette les photos des anciens Directeurs Généraux dans le hall menant à son bureau. Ce qui permet ainsi de rajouter une cinquième photo et de continuer à marquer la belle histoire de la structure.











