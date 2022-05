Passation de service au commissariat Central de Ziguinchor : Adrame Sarr dévoile son bilan

La passation de service entre le commissaire sortant de Ziguinchor Adramé Sarr et le tout nouveau Ibrahima Diallo , a eu lieu ce mardi 10 mai 2022. Un moment solennel qui a permis au commissaire sortant de souhaiter la bienvenue à son successeur et évidemment louer les qualités intrinsèques de ce dernier."Chères Ziguinchoroises et Ziguinchorois, votre nouveau commissaire est réputé pour son immense humilité et son sens d'ouverture d'esprit.C'est ce qui fait de lui un manager hors- pair il ne manquera pas de hisser à un niveau inégalable le service"



Cette cérémonie de passation a enregistré la présence des autorités administratives, municipales, judiciaires, militaires, des autorités coutumières, religieuses et plusieurs autres invités. Le gouverneur de la région de Ziguinchor Guedj Diouf a invité le nouveau patron du commissariat central de Ziguinchor à s’inspirer du travail remarquable effectué par Adrame Sarr , pour relever dans de bonnes conditions, les défis qui l’interpellent.



995 personnes déférées depuis le 21 novembre 2019 ( 35% drogue, 46% atteinte aux biens ,11% atteinte à l'intégrité physique, 4 % atteinte aux moeurs avec 0,4 % viol, 4,6% diverses autres infractions).

Source : https://www.exclusif.net/Passation-de-service-au-c...