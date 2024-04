Passion de service au ministère du Budget et des finances : Cheikh Diba remercie son prédécesseur pour son travail remarquable Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2024 à 20:42 | | 0 commentaire(s)| A l'occasion de la passion de service au ministère du Budget et des finances, le nouveau ministre Cheikh Diba a remercié son prédécesseur pour son travail remarquable qui l'a fait dans ce secteur et promet de révolution ce secteur qui a été sous les mains de son ami et maître Mamadou Moustapha Ba



Ses propos sont recueillis par Gnagna Ka





