Passionné d’art dramatique : Mamadou Lamine Cissokho, jeune juriste d’affaires expert en droit des entreprises s'illustre dans la saison 3 de l’émission Bachelor

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Février 2025 à 16:25 | | 0 commentaire(s)|

Leral Tv a fait une immersion ce lundi, dans la vie de Mamadou Lamine Cissokho, un jeune juriste d’affaires reconnu pour son expertise en droit des entreprises, notamment en rédaction de contrats, conformité réglementaire et résolution de conflits. En parallèle, il nourrit une passion pour l’art dramatique, s’investissant dans le théâtre et le cinéma en tant qu’acteur et interprète. Il s’est également fait remarquer en participant à la saison 3 de l’émission Bachelor, où il a démontré son charisme.