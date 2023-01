Passy : l’hépatite B à l’origine de la mort de 80% des jeunes (pharmacien) 80% des jeunes meurent à cause de l’hépatite B, dans la commune de Passy. C’est la triste révélation faite ce mardi, par un pharmacien du nom de Ibrahima Diop. Il s’exprimait sur les ondes de sud Fm.

La présence de certaines pathologies comme l’hypertension artérielle, le diabète et l’hépatite B dans la commune de Passy (Sine-Saloum), inquiètent beaucoup les autorités sanitaires de la commune de Passy. Selon, Ibrahima Diop, pharmacien : « Le taux d’hypertension artérielle et le diabète a connu une hausse. On a enregistré pas mal de personnes. Il faut aussi qu’on aille vers la sensibilisation ». Et de confier : «le deuxième point qui est important et qu’on doit vraiment vite s’atteler, c’est l’hépatite B. On a constaté qu’au niveau de Passy, on perd beaucoup de jeunes et si l’on se demande à 80%, les décès sont dus à l’hépatite B », a-t-il confié dans sur les ondes de Sud Fm, révèle SudQuotidien.



La région du Sine-Saloum étant une région du bassin arachidier, Ibrahima Diop trouve que la présence de l’hépatite B est du seul fait de l’affaire toxique qui se trouve dans l’arachide. « La région du Sine-Saloum est une région du bassin arachidier. Et l’arachide est un facteur favorisant à cause de l’affaire toxique qui était dans l’arachide. C’est pourquoi les gens sont en train de voir comment faire pour enlever ce facteur toxique là, au niveau de l’arachide qui est un facteur favorisant » a-t-il fait comprendre.



Pour lutter contre ces pathologies, le pharmacien appelle les jeunes à se faire vacciner. « Nous allons essayer de voir aussi comment vacciner nos jeunes. Parce que l’hépatite B existe et un vaccin est là sur place. D’ailleurs même, on l’a inséré au niveau du programme élargi de vaccination. Il faut qu’on véhicule ça au niveau de la population pour qu’ils aillent se faire vacciner ».

