Pastef Nguékhokh: Mamadou Cissé, Coordonnateur, condamné à 6 mois de prison avec sursis

Accusé de rassemblement illicite et d'action diverses, ayant causé des dommages à l'Etat et, à des personnes, Mamadou Cissé, coordonnateur Pastef dans la Commune de Nguékhokh a été présenté devant le tribunal de Grande instance de Mbour, le 13 juin passé.



Interpellé au lendemain des manifestations, suite à des posts dans sa page Facebook, l'enseignant devant le juge avait déclare qu'il oeuvrait dans le bon sens. « J'ai repris les propos de Macky Sall en 2011. J’ai repris une citation dans le livre de Mame Balla, intitulé cocktail », déclarait-il, lors de son face à face avec le juge, le 13 juin passé.



Le parquet avait requis contre le mis en cause une peine d'emprisonnement de 2 an de prison, dont 1 an ferme.



A retenir, les 15 personnes interpellées lors des manifestations du 2 juin à Nguékhokh ont été tous relaxées