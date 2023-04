Pastef décapité : les responsables en prison…

Il ne resterait que deux figures emblématiques du Pastef à continuer à humer l’air de la liberté. Le président Ousmane Sonko et Birame Soulèye Diop. Le décompte des dirigeants de Pastef en prison, sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique montre un Pastef décapité, constate Le Témoin.



Figurez-vous que des dirigeants de premier plan du parti d’Ousmane Sonko sont en prison. On peut citer parmi ces prisonniers Fadilou Keïta, membre du cabinet du président Sonko et coordonnateur de Nemmeeku Tour, Alioune Badara Mboup, membre du cabinet du président Sonko et coordonnateur Wër Nomba, Babacar Ndiaye, vice-président Mouvement national des jeunes de Pastef, Mouhamed Bilal Diatta, Responsable Pastef Keur Massar et maire de Keur Massar, Serigne Assane Mbacké responsable Pastef à Touba, Mouramani Kaba Diakité, SG adjoint de Pastef, Madiaw Diop, coordonnateur JPS Tivaouane, Abdou Karim Bèye, responsable Pastef Rufisque, Baba Diaw, responsable Pastef Rufisque, Bintou Sambou, Mouvement des jeunes JPS Tivaoune, Ousmane Souané, coordonnateur Mouvement des jeunes JPS Gossas, Baba Thiam, coordonnateur Pastef Kaffrine, Abdou Aziz Dabakh, chargé de Com Pastef Keur Massar, Abdoulaye Sow, coordonnateur Pastef Kédougou… …