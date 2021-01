Paysages dégradés, productivité agricole : la BM va injecter près de 2 687 milliards de F CFA pour les zones arides d'Afrique La Banque mondiale prévoit d’investir plus de 5 milliards de dollars, environ 2 687 milliards de francs CFA, au cours des cinq prochaines années, pour contribuer à restaurer les paysages dégradés, améliorer la productivité agricole et renforcer les moyens de subsistance dans 11 pays d’Afrique situés sur une bande de terre s’étendant du Sénégal à Djibouti.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Janvier 2021

L’annonce a été faite à travers un communiqué de l’institution rendu public qui indique que l’enveloppe viendra soutenir l'agriculture, la biodiversité, le développement communautaire, la sécurité alimentaire, la restauration des paysages, la création d'emplois.



A cela s’ajoute la construction d’infrastructures résilientes, la mobilité rurale et l'accès aux énergies renouvelables dans 11 pays du Sahel, de la région du lac Tchad et de la Corne de l’Afrique. Un grand nombre d’activités qui sont dans l’initiative de la Grande muraille verte.



Elles s’inscrivent dans le prolongement des investissements entrepris depuis huit ans par la Banque mondiale dans ces pays, au profit de plus de 19 millions d’habitants et de l'aménagement de 1,6 million d'hectares pour une gestion durable des terres.



