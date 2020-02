Pds : Cheikh Tidiane Seck se démarque et crée BND/Xel Koom L’ex président de la Fédération Nationale des Cadres Libéraux (FNCL) du PDS, Cheikh Tidiane Seck, écarté au profit de Lamine Bâ, a créé son propre parti, le Bloc National des Démocrates (BND/Xel Koom, selon un communiqué rendu public, repris par "L’As". Le nouveau parti qui se dit centriste, dit assumer un nationalisme africain et a pour objectifs la conquête et l’exercice du pouvoir dans le respect des dispositions de la Constitution, des lois et règlements, afin de réaliser le développement du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Février 2020 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|



