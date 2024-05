Pêche : Avec le Secteur artisanal , Adepa se réjouit de la publication de la liste des bateaux, mais attend un audit…

L’association Ouest Africaine pour le développement de la pêche artisanale (ADEPA) se réjouit de la publication de la liste des bateaux qui pêchent dans nos côtes.

Toutefois selon leur secrétaire général Moussa Mbengue le ministère de la pêche doit aller plus loin avec l’audit du pavillon sénégalais.

Pour plus de détails je vous propose de l’écouter au micro de Omar Ndiaye et Babacar Thiall nos correspondants à Mbour