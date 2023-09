Pêche: Un plan d'aménagement pour la sécurisation des ressources, élaboré

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Septembre 2023 à 20:20 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal abrite des échanges scientifiques et techniques avec les acteurs de la pêche venus de la Gambie. L'objectif est d'élaborer un plan d'aménagement pour la sécurisation des ressources qui deviennent de plus en plus rares.