Pèlerinage à La Mecque : Le Sénégal enregistre 3 décès, les identités non révélées... iGFM-La délégation générale au pèlerinage a reçu l’information du décès d’un pèlerin sénégalais, à la première étape de Médine.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juin 2023 à 10:48 | | 0 commentaire(s)|

Selon Le Soleil, c’est avant même la confirmation de l’identité de la dame qu’un deuxième décès a été annoncé. Celui-ci a été mortellement heurté sur une voie d’autoroute non loin de la Kaba.



Le troisième décès a été enregistré au cours d’une visite des différents sites d’hébergement, selon les précisions du Consulat général à Jiddah, Cheikhouna Bara Falilou Mbacké. Il s'agit d'une dame.



L'identité des victimes n'a pas été communiquée. L’Ambassadeur du Sénégal en Arabie Saoudite, Mamadou Sall, a présenté les condoléances du Président Macky Sall, devant les pèlerins, aux familles endeuillées, ainsi qu'au peuple sénégalais.





Après quelques jours passés entre Médine et La Mecque, les pèlerins sénégalais ont rallié Mouna hier.



