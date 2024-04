Pèlerinage catholique : Malgré les tensions au Moyen-Orient, l'Église sénégalaise va convoyer 350 pèlerins

Le pèlerinage catholique dans les lieux de la chrétienté est enfin lancé ce 16 avril 2024 par le Comité Interdiocésain des pèlerinages catholiques du Sénégal (CINPEC). Cependant, les préoccupations sont rivées vers la situation sécuritaire au Moyen-Orient, où des conflits ouverts entre États surviennent en ce moment.

Malgré cette situation tendue, le CINPEC rassure et compte convoyer plus de 350 pèlerins dans les lieux saints de la chrétienté. "Ainsi, considérant l’actualité et la conjoncture nationale et internationale, particulièrement tendue et préoccupante, marquée çà et là par des convulsions politiques, des conflits armés, des guerres ouvertes ou latentes, potentiellement porteuses de conséquences imprévisibles pour notre terre, déjà fragilisée par les changements climatiques et les chocs environnementaux, nous avons souhaité nous rendre solidaires des aspirations les plus profondes et les plus charnelles des hommes et femmes de notre temps, en étant, pour cette édition 2024, les Pèlerins de la Paix", remarque le CINPEC.

Fort de ses 60 ans d'expérience dans l'organisation des pèlerinages catholiques en terre sainte, le CINPEC rassure : "Les appréhensions ne manquent pas, surtout quand on voit ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient, mais avec le partenaire, Vered ASHARON, qui nous accompagne depuiw ces quinze dernières années, nous sommes en mesure de rassurer tous les futurs pèlerins que toutes les dispositions seront prises pour leur permettre de vivre un bon Pèlerinage, dans les conditions classiques de sécurité et de confort".