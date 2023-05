Pèlerinage marial 2023: L’arrivée des marcheurs rythme l’après-midi à Popenguine Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2023 à 00:03 | | 0 commentaire(s)|

Des milliers de fidèles sont arrivés ce samedi après-midi à Popenguine pour les besoins de la 135eme édition du pèlerinage marial. Certains pèlerins se sont rendus à la nouvelle grotte pour se confier à la Vierge Marie. La très attendue arrivée des marcheurs aux pieds de la Vierge Marie a rythmé cet après-midi du pèlerinage […] Des milliers de fidèles sont arrivés ce samedi après-midi à Popenguine pour les besoins de la 135eme édition du pèlerinage marial. Certains pèlerins se sont rendus à la nouvelle grotte pour se confier à la Vierge Marie. La très attendue arrivée des marcheurs aux pieds de la Vierge Marie a rythmé cet après-midi du pèlerinage de Popenguine. Cette année, ils sont environ 28.000 à rallier la cité mariale à pied. Les jeunes pèlerins, dans un élan de foi, ont convergé vers le sanctuaire de Popenguine à partir des différentes paroisses des diocèses du pays. Ils ont défilé tour à tour avant de recevoir la bénédiction de l’évêque. C’est alors l’épilogue d’un périple de plusieurs kilomètres et de plusieurs heures qui a conduit ces passionnés de la foi, fatigués et usés par d’intenses efforts mais très heureux en fin de compte, d’arriver au sanctuaire de Popenguine. Ousseynou POUYE (texte) et Assane SOW (Photos)



Source : Source : https://lesoleil.sn/pelerinage-marial-2023-larrive...

