Pénurie de sucre et de dattes: La communauté musulmane sénégalaise risque de un pénible mois de ramadan

Le Sénégal est à deux doigts d'entamer le ramadan. Mais, ce mois de jeûne risque de connaître des complications avec la rareté de certains produits alimentaires, dont le sucre et les dattes. D'après un reportage de Leral, au marché Gueule Tapée des Parcelles Assainies, il est difficile de trouver du sucre. Cette pénurie effarante, constatée sur le marché indique que les dattes sont également chères et rares.



