People: Dame Sène parle des artistes qui font "mieux" que Balla Gaye ou Modou en matière de mystique

"C’est archi-faux. Ce sont des contrevérités. Cependant, je pardonne ceux qui ont véhiculé ce message. Certains aiment radoter. Mais cela ne m’ébranle pas. Je suis un Baye Fall. J’ai un mental de fer. Je ne prête pas une oreille attentive à certains dires. Ma priorité, c’est le travail. Je ne calcule pas le reste d’autant plus que le bon Dieu a déjà tracé mon chemin et nul ne peut échapper à son destin. L’art, c’est comme la course.

Chacun gère son couloir et personne ne dérange personne. Mais malheureusement, il y a des personnes qui refusent toujours d’accepter la volonté divine. Mais c’est peine perdue et ces dernières seront toujours laissées en rade. Non seulement elles ne progresseront pas dans la vie mais également, elles vont toujours souffrir de voir les gens les devancer"

"Il existe bel et bien. Peut-être certains ont tenté de me jeter un mauvais sort mais, il faut toujours croire en Dieu et avoir confiance en Lui. Le mystique et le maraboutage sont des choses qui existent dans le milieu. En matière de mystique, les artistes font pire que les lutteurs"