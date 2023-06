Perdue de vue depuis une quinzaine d’années : Comment la BR de Thiès a cerné cette affaire le jour des “funérailles” de K. S EnQuete- L’agent de sécurité J. T. a été déféré au parquet de Thiès pour les faits de charlatanisme, séquestration et viol sur une dame qui a été perdue de vie, il y a une quinzaine d’années. Il a tenté de se suicider quand les gendarmes sont allés le cueillir.

La ville de Thiès a vécu un rare moment d’émotion, avec l’arrestation de J. T., agent de sécurité dans une structure sise à la capitale du Rail. Mais surtout avec la réapparition de K. S. qui avait disparu, il y a une quinzaine d’années.



En effet, selon nos informations, la dame du nom de K. S., qui habite dans la commune de Thiès, a fait l’objet de recherches pendant de nombreuses années. Pendant tout ce temps, toutes les tentatives entreprises par les membres de sa famille, ses amis, ses connaissances et les bonnes volontés n’ont rien donné. Avec le temps, ils en sont venus à penser qu’elle était morte.



D’ailleurs, les enfants qu’elle avait laissés derrière elle ont entretemps grandi, sauf son ainé qui a perdu la vie, au début de ce mois de juin. Ainsi, pour tourner cette page, les membres de sa famille ont organisé pour elle des funérailles à Thiès.



Sauf que, coup de théâtre ! Une des personnes venues présenter ses condoléances a lâché une bombe. Elle a affirmé, à la surprise générale, avoir vu la dame K. S., portée disparue depuis autant d’années, dans la localité de Garage Bentegné, non loin de la commune de Diass. Elle a précisé qu’elle s’est totalement métamorphosée et vit en concubinage avec un certain J. T., qui n’est personne d’autre que l’un des amis intimes de son époux.



Or, ce J. T., ont indiqué nos sources, participait activement aux recherches, lorsque la dame a été portée disparue, pour brouiller les pistes. Après ce témoignage et ses informations “incroyables”, une enquête a été ouverte. Elle a été confiée par le maitre des poursuites à la Brigade de recherches de la gendarmerie de Thiès.



Les investigations des éléments du commandant Mbaye Seck, le patron de la BR de Thiès, ont permis de retrouver le principal suspect à Thiès. Mais sachant que sa cache a été découverte et les carottes étaient cuites pour lui, ce J. T. a tenté de se donner la mort, pour ne pas se faire arrêter.



En effet, selon nos sources, quand il a vu les hommes en bleu, il est monté précipitamment sur un arbre, avant de se pendre à une corde attachée à l’une des branches. Il a été sauvé de justesse par les gendarmes et évacué à l’hôpital régional de Thiès où il a reçu les premiers soins. À sa sortie d’hôpital, J. T., informent nos sources, a été présenté au parquet de Thiès, à l’issue de sa période de garde à vue. Les enquêteurs de la BR de Thiès lui reprochent les faits de charlatanisme, séquestration et viol



