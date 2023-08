Persévérance et Besoins des Commerçants Sénégalais en Gambie : Un Appel aux Autorités pour une Coopération Rédigé par leral.net le Mardi 8 Août 2023 à 03:27 | | 0 commentaire(s)| Au cœur du commerce transfrontalier entre le Sénégal et la Gambie, les commerçants sénégalais partagent leur récit éloquent sur les défis auxquels ils font face au quotidien. Évoluant dans un environnement complexe et en constante évolution, ils expriment leur désir ardent de recevoir un soutien crucial des autorités pour surmonter les obstacles qui entravent leur activité. Dans un appel vibrant, ces commerçants cherchent à créer un environnement propice qui leur permette de travailler en toute normalité, renforçant ainsi les liens économiques entre les deux nations voisines.



