Pétrole et gaz : « le Sénégal gagnera 420 milliards par an », selon Me Moussa Bocar Thiam Avocat d’Aliou Sall, Me Moussa Bocar Thiam a qualifié de « mensonge vraisemblable », l’enquête de la BBC sur le pétrole et le gaz sénégalais, hier, face à la presse.

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juin 2019 à 11:58 | | 0 commentaire(s)|

« Jusqu’à ce jour, il n’est pas démontré que le pétrole et le gaz sénégalais sont bradés. Au contraire, le Sénégal gagnera 420 milliards par an, soit 35 milliards par an », a-t-il dit.

« Aliou Sall a fini de démontrer aux Sénégalais sa grandeur et ses vertus. Très peu de personnes osent jurer sur le Coran, dernier rempart de notre existence face à la méchanceté, la calomnie et l’injustice », a plaidé l’avocat.



