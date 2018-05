Pétrole, gaz et mines : Macky Sall veut renégocier toutes les Conventions Les contrats miniers, pétroliers ou gaziers à travers lesquels les compagnies étrangères vident l'Afrique de ses ressources, doivent être renégociés. C'est ce que veut le Président Macky Sall. Et il a décidé d'en faire un combat.

"J'ai mené un combat maintenant depuis 5 ans au G7, au G20 et à l'Ua pour dire que l'Afrique doit aussi se battre farouchement contre l'évasion fiscale. Les compagnies internationales agissent sous le couvert du droit international, des codes miniers, des codes pétroliers qui ont été érigés en des contextes où on demandait à l'Afrique de s'ouvrir à l'investissement international, et qu'il fallait tout donner gratuitement. Quasiment pas de fiscalité ou très peu de fiscalité. Le moment est venu pour renégocier tous ces contrats", a réclamé le président de la République ce vendredi, lors de la Cérémonie d'ouverture de la 3ème assemblée générale de l'Association des autorités anti-corruption d'Afrique (Aaaca).

Le Président d'expliquer que quand nos Etat africains veulent casser ces contrats qui leur sont défavorables, ces compagnies brandissent l'arme de "la stabilité juridique".



Mais, il assène: "Si nous ne nous arrêtons pas, à un moment, l'Afrique continuera à voir ses ressources naturelles partir et nous n'aurons plus que les trous béants abandonnés après l'exploitation de nos mines, de nos carrières, de notre pétrole, de notre gaz", avertit-il. Pour lui, avec l'Oecde, nos pays doivent travailler à faire en sorte que la "richesse paye les taxes là où elle est produite". "Donc il faut des renégociations de toutes ces conventions. C'est un grand combat", indique-t-il.













Seneweb



















