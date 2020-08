Petrolegate - Moustapha Diakhaté renforce les propos de TAS et avertit le régime sur sa... Ancien président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté plaide pour la manifestation de la vérité sur l’attribution de contrats pétroliers au géant français Total. Selon lui, les révélations faites par l’ancien ministre de l’Energie, Thierno Alassane Sall dans son livre intitulé « Le protocole de l’Elysée: confidences d’un ancien ministre du pétrole », confirme l’ampleur du scandale et les magouilles orchestrées par Macky Sall et ses collaborateurs sur les contrats d’attribution de la gestion du pétrole et du gaz.



Rédigé par leral.net le Samedi 29 Août 2020 à 05:12 | | 0 commentaire(s)|

Moustapha Diakhaté a également émis des inquiétudes quant ‘à la sécurité de l’ancien ministre de l’énergie, Thierno Alassane.



Il invite le parti au pouvoir et leurs alliés à ne pas tenter de nuire, ou de museler ce dernier.



