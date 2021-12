Pfizer, un vaccin destiné aux rats et dangereux pour les humains ? Cette folle rumeur qui bouscule la Toile Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Décembre 2021 à 13:53 | | 0 commentaire(s)| La composition du vaccin contre le Covid Pfizer, vraiment dangereux ? C’est en tout cas ce que suggère ce document circulant sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Dans cette fiche, nous apprenons que plusieurs composants de ce vaccin seraient, en effet, déconseillés pour les humains. D’ailleurs, certains pensent même que le vaccin Pfizer aurait été conçu pour des rats…

Ce document certifie que la composition du vaccin Pfizer est déconseillée



Depuis quelques jours, un étrange document circule sur la toile. Ce dernier affirme que certains composants du vaccin Pfizer ne seraient pas conseillés et ne sont pas faits pour les hommes. Cependant, le fabricant du vaccin dément complètement cette information. D’après ce document, annoncé comme étant un document officiel, la composition du vaccin Pfizer n’était pas destinée à être utilisée sur des humains. Intitulé l’ALC-0315, ce composant a eu l’effet d’une bombe sur les internautes, tous criant au scandale sur Twitter.



Un post retweeté plus de 2000 fois, explique la situation : « Sur le site de l’EMA de l’Europe, nous trouvons aujourd’hui le document des caractéristiques du vaccin BioNTech. Sous le point 6 page 16, il y a deux ingrédients : ALC-0315 et ALC-0159 dont le producteur est Echelon Biosciences Inc. Le vaccin BioNTech Pfizer et Moderna ne peuvent pas être administrés à des humains. Partagez si vous connaissez des gens qui peuvent publier cette info. C’est la fin de la vaccination ! » .

« Not for human use » ? : Explications Pour un autre twittos, les vaccinés aux Pfizer ont été vaccinés avec un produit destiné aux rats : « Vous êtes les cobayes : 4 milliards de rats ! Not for human use… » , écrit-il sur les réseaux. Cette phrase en anglais est en effet écrite sur le document. Noir sur blanc, il est dit que « ce produit n’est pas pour l’utilisation humaine ».

« Les produits cités ici appartiennent bien à la famille des lipides et sont utilisés dans le vaccin à ARNm développé par BioNTech/Pfizer. Concrètement, ce vaccin est composé d’une substance active, l’ARN, et d’excipients, soit l’ensemble des substances différentes du principe actif. Ces excipients sont dans le cas présent des lipides de synthèse, qui servent à envelopper l’ARN pour qu’il pénètre mieux dans la cellule. Aux côtés de ces substances, sobrement appelées ALC-0315 et ALC-0159, on trouve aussi du cholestérol de synthèse » , nous apprennent de leur côté LCI. Ceux-ci ont d’ailleurs mené leur enquête et ont prouvé que le document en question est bien officiel et non truqué.

Le laboratoire se défend



Très vite, le laboratoire BioNTech/Pfizer a démenti toute accusation. C’est également le cas pour le fabricant des substances, Echelon Biosciences : « Nous vendons certains des composés trouvés dans les vaccins depuis quelques mois maintenant. Puisque nous ne les fabriquons pas dans les mêmes conditions GMP que les entreprises qui fabriquent les vaccins, nous ne les vendons qu’en tant que ‘recherche uniquement’ » .



GMP est un sigle voulant dire « good manufacturing practices ». Il s’agit donc là des règles de production et de commercialisation des médicaments. En d’autres thermes, le produit vendu par cette société à BioNTech n’a pas été testé pour la vente. Il était seulement un produit vendu comme une recherche et non comme un produit commercialisable et utilisable sur l’homme.



Cependant, la chercheuse Sonia Khier a quand même tenu à nous rassurer sur le vaccin Pfizer : « Certaines substances entrant dans la composition d’un médicament peuvent être étiquetées ‘recherche uniquement’. Mais cela n’a rien à voir avec la dangerosité. Nous absorbons tous les jours des lipides dans notre alimentation. Donc on ne peut pas dire qu’ils ne sont pas destinés à l’usage humain » .

