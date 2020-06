Phare des Mamelles : La DSCOS détruit tout Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juin 2020 à 20:08 | | 0 commentaire(s)| Leral TV a assisté à la destruction des constructions faites sur les abords du phare des Mamelles. La Direction de la surveillance, du contrôle et de l’occupation des sols (Dscos) n’a pas badiné sur les moyens pour freiner l’anarchie des inconscients. Ces derniers, prenant le risque d’exposer les populations riveraines à une explosion mortelle du volcan des Mamelles, se considèrent comme des privilégiés. A travers des truchements, ils obtiennent de manière lugubre des baux.

La destruction des constructions entamées aux abords du phare des Mamelles par la Direction de la surveillance, du contrôle et de l’occupation des sols a été positivement appréciée.



Ainsi, Jaraaf Alioune Guèye de Ouakam, venu assister aux opérations de déguerpissement regrette que le phare des Mamelles ne devrait pas être détruit. Après plusieurs dénonciations, révèle-t-il, les Ouakamois ont apprécié l’acte de détruire les constructions, déjà entamées sur ce site. « Nous sommes là pour assister la Dscos. Ce lieu pourrait être transformé à un jardin public. Nous n’accepterons plus qu’on construise ici », dit le Jaraaf Guèye.



Engagé à côté des autorités, il lance un appel au Président de la République afin que le respect du patrimoine foncier national soit une réalité. « Les bails sont en train de ternir l’image du pays. Tout le monde doit savoir que le phare des Mamelle n’est pas pour une occupation d’individus, riches ou pauvres. Tout ce qui occupe le littoral ne sont pas « Badola ». En Europe, le domaine maritime reste public. Il faut un comportement citoyen pour redresser le Sénégal », a-t-il exhorté.









