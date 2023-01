Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Supposée photo de Sonko publiée par Mollah Morgun : Pape Alé Niang démontre en quoi c’est un montage Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Janvier 2023 à 19:39 | | 0 commentaire(s)| Pape Alé Niang, aussi, s’y mêle. Alors que Mollah Morgun a publié une photo d’un homme en caleçon qu’il présente comme celle d’Ousmane Sonko, le journaliste a, lui, fait appel à un expert en graphisme. Ce dernier a dévoilé, in extenso, les failles qui prouvent qu’il s’agit ici d’un montage.

« L’avis d’un expert :



J’ai fait 13 ans de graphisme et à première vue, cette photo a été bien retouchée et manipulée au point que certains détails sautent aux yeux d’un professionnel, ce qui n’est pas évident pour un novice qui ignore tout de l’environnement graphique.



Des détails flagrants :



Où sont les embouts des écouteurs qui pendent ? Pourquoi l’épaule gauche est plus musclée que celle droite ? Pourquoi la main tenant le téléphone est plus grosse que celle collée au corps ? Pourquoi le bras tenant le téléphone est plus musclé que le bras collé au corps ? Ça ce sont des questions à première vue.



Une fois qu’on intègre la photo dans un logiciel de montage et qu’on le zoom à l’échelle, on s’aperçoit que le corps n’appartient pas à la tête puisque la tête est posée et le montage a été fait au niveau des épaules.



Regardons de près l’épaule gauche, toujours, quand on zoome, on voit les traits de la découpe et de la pose de la nouvelle tête. Zoomons, la tête et le visage, prenons une photo de Sonko et faisons le même zoom, on s’aperçoit que le visage monté est bien flouté et déformé avec des impuretés alors que celle de Sonko reste intacte.



À mon avis, ils ont dû piéger Mollah pour qu’il publie ces photos sachant que les gens vont reconnaitre le montage pour lui enlever toute crédibilité ».





