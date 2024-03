Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos/ 3ème jour de campagne: Mbacké réserve un accueil XXL à Amadou Ba Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2024 à 00:47 | | 0 commentaire(s)| La campagne électorale s’ouvre officiellement ce lundi 11 mars 2024 à Mbacké pour la coalition Benno Bokk Yaakar. Après les mobilisations exceptionnelles de Wakhinane et de Keur Massar, la majorité présidentielle s’est donnée rendez-vous à Mbacké, fief du Ministre- Maire Gallo BA pour le meeting officiel d’ouverture de BBY.

Vers les premiers coups de l’après midi, les populations de la localité ont défié le chaud soleil pour occuper le terrain « Gare bi ». Arrivé avec une forte délégation, le candidat de BBY a été chaleureusement accueilli par le Maire de la localité et les responsables locaux comme Abdoul LAHAT Sadaga, le Ministre Cheikh MBACKÉ, Fatou DIANÉ, Matar DIOP …



Souhaitant la bienvenue au candidat de BBY Amadou BA, le Maire Gallo BA a remercié les populations de cette mobilisation. « En 2019 on avait accueilli l'ouverture de la campagne avec une mobilisation victorieuse pour le Président Macky Sall. Nous allons refaire la même chose pour élire notre candidat Amadou BA au premier tour », a-t-il promis. Dans cette même veine, il a remercié le Président Macky SALL pour tout ce qu’il a fait dans la localité.



Ainsi, le Maire Gallo BA a demandé au candidat de BBY de doubler les investissements de l’État une fois qu’il sera élu Président. Ensuite, El Hadj BA, le maire de Kael parlant au nom des maires du département, s’est réjoui de la visite du candidat de Benno. « Tous les maires du département s’engagent à vous élire au soir du 24 mars », a-t-il déclaré.



Sur ce, le Ministre Serigne Abdou Lahat MBACKÉ a souhaité la bienvenue au candidat Amadou BA et toute sa délégation. « C’est le Président Macky SALL qui vous a choisi et vous êtes le profil pour la coalition Benno Bokk Yaakaar. Vous êtes le meilleur profil car vous avez la compétence et l’expérience d’amener le pays à bon port », a-t-il poursuivi.



Et, le candidat Amadou BA a salué les autorités de la cité en l’occurrence le khalife général des mourides. « Je me réjouis que notre rencontre coïncide avec l’observation du croissant lunaire avec la famille de Serigne Fallou MBACKÉ », s’est-il félicité. Terminant avec les autorités religieuses, il a remercié le Ministre Maire Gallo BA « pour son engagement et sa détermination ». Il a aussi salué le Ministre Abdou Lahat Gaindé Fatma, Abdoul Lahat SECK SADAGA, Isma DIOUM, Matar DIOP, Yaye POUYE ….



« Cette mobilisation est exceptionnelle. Je pense qu'il sera difficile à un autre responsable de faire pareil », a-t-il déclaré. L’eau quittera le Lac de Guiers pour venir à Mbacké... Vous êtes le premier département du Sénégal et on peut en remercier Serigne Touba. Je ne pourrais terminer sans mettre l’accent sur l’emploi des jeunes en vue de l’augmenter de manière équitable », a-t-il souligné.



Vu la sensibilité de la zone, le candidat Amadou BA est prêt à appuyer les « daras », une fois qu’il sera élu Président. Par la suite, Amadou BA a magnifié la forte mobilisation des femmes et entend poursuivre leur autonomisation. « Les couches les plus vulnérables sont ma priorité », a-t-il martelé en faisant référence aux retraités.



Pour rappel, le candidat Amadou BA a été accompagné par une forte délégation avec les Ministres Mbaye NDIAYE, Cheikh Oumar ANNE, Ndeye Saly DIOP DIENG….

















