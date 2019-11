(Photos): Aly Ngouille reçoit la visite du Ministre gambien de l'Intérieur

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a reçu son homologue Yankhoba J. N. Sonko, ministre de l’Intérieur de la Gambie, en visite au Sénégal.



D'après le premier flic du pays, qui a donné l'information sur sa page Facebook, la rencontre s'est déroulée en présence de Kéba Diallo, maire de la commune de Bara (Gambie) et Ramata Kandji, adjointe au maire de Mbao (Sénégal). A signaler que rien n'a fruité par rapport au contenu des discussions.

