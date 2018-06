El hadji Diouf critique Mbappé

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Juin 2018 à 14:19 commentaire(s)|

Egal à lui-même, El-Hadji Diouf a vivement critiqué Kylian Mbappé, rarement à son avantage depuis le début de la Coupe du monde.



Lassé des critiques à son égard après les deux premiers matches des Bleus en Russie, Kylian Mbappé aurait pris une décision radicale. A en croire Téléfoot, l’international tricolore aurait en effet décidé de boycotter la presse jusqu’à la fin de la Coupe du monde. La faute donc aux commentaires pointant du doigt un manque d’implication défensive ou une propension à trop vouloir la jouer solo. Des critiques le plus souvent mesurées.

Invité sur le plateau de L’Equipe du Soir, El-Hadji Diouf a été autrement plus cinglant. Fidèle à ses habitudes, l’ancien international sénégalais, qui considère avoir été “un joueur exceptionnel”, n’a pas pris de gants pour évoquer les premières sorties de Kylian Mbappé à la Coupe du monde. “Mbappé, on attendait aussi de lui contre le Real Madrid, rappelle Diouf. Les joueurs du Real, on avait dit contre le PSG qu’ils étaient vieillissants. Mais Mbappé, à chaque fois qu’on attend de lui, il vient au stade avec son lit, a-t-il ainsi lancé. Le football n’a pas d’âge. Aujourd’hui tu es bon, tu le montres. C’est tout.”

Et l’ancien Lensois d’enchaîner en invitant à la plus grande méfiance face à l’Argentine. La faute à un certain Lionel Messi, sûrement l’un des rares joueurs à mériter sa considération. “On parle beaucoup d’une équipe vieillissante d’Argentine mais je vous le dis, la France joue contre le meilleur joueur de tous les temps. Tout seul, Messi peut faire la différence”, a-t-il prévenu.













Football.fr



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook