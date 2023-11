Photos/ Élégance et artisanat à la présidence: Regards sur l'exposition présidée par Marième Faye Sall et Agata Kornhauser-Duda

Parmi les exposants, Ndèye Maguette qui a captivé l'attention avec ses créations de chaussures et de sacs, fabriqués exclusivement à partir de cuir 100%. Elle partage sa passion pour la qualité et l'authenticité de ses articles, soulignant le prix accessible à partir de 35 000 francs. D'une autre perspective, Ndeye Maguette Sylla. Elle a mis en valeur ses tenues en perles, témoignage d'un travail minutieux avec des perles importées, façonnant des modèles uniques. Le moment fort de cette exposition a été la visite des stands par le Président de la République, Macky Sall, accompagné de son homologue polonais. Leur présence témoigne de la valorisation de l'artisanat local et de l'engagement en faveur de la créativité et de l'industrie artisanale.



Au cœur du Palais de la République, l'exposition culturelle de ce jeudi 23 novembre 2023 présidée par les Premières Dames du Sénégal et de Pologne, Marième Faye Sall et Agata Kornhauser-Dudaa, a été bien plus qu'une simple vitrine de l'artisanat sénégalais. C'était une célébration passionnante de la créativité, de l'héritage et de l'évolution de cette riche tradition.



Lors de cette exposition, le professeur Guèye a partagé sa vision profonde : chaque opportunité d'accueillir des invités est une chance de dévoiler non seulement la créativité éclatante des artisans sénégalais mais également l'évolution remarquable de l'artisanat, offrant ainsi une vitrine à notre patrimoine culturel.



Cette manifestation a été soigneusement orchestrée pour être une expérience composite, mêlant habilement éléments de stylisme et de création dans le domaine des costumes. Elle a également accordé une place centrale à la créativité féminine, soulignant ainsi le rôle vital des femmes dans cet héritage artisanal.



Un volet spécifique de cette exposition s'est concentré sur la bijouterie, mettant en lumière le village artisanal de Soumbédioune, véritable emblème représentatif de la richesse des villages artisanaux du Sénégal.



Un autre axe majeur a été consacré au patrimoine et à la transmission, invitant des centres spécialisés, notamment ceux situés en banlieue, à exposer les modèles vestimentaires et les pratiques de gestion traditionnelle qui caractérisent nos espaces culturels.



Par ailleurs, un axe distinct a été dédié à la transformation des produits, s'appuyant sur les techniques traditionnelles ancestrales. Awa Mbaye a été mise en lumière pour illustrer comment, dans nos foyers, la simple pratique de la cuisson était en réalité une initiation à la poésie et à la vie, véhiculant ainsi des valeurs culturelles profondes.



