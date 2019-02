Photos : Les terribles images de l'accident des militants de Me Madické Niang à Dioudiouf (Fatick) Ce sont des images choquantes que Leral vous propose à la suite d'une collision entre un véhicule de type 8×8 et un camion sur la route nationale à hauteur du village de Dioudiouf (Fatick). Le bilan est lourd. Une personne y a perdu la vie sur le coup et 4 autres blessés ont été dénombrés, tous des militants de la coalition Madické 2019. Selon notre interlocuteur, c'était une délégation conduite par Monsieur Coumba Ndoffène Diouf, responsable politique et soutien de l'avocat en lice pour la Présidentielle du 24 février prochain qui rentrait d'une réunion pour aller à Mbour.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Février 2019 à 14:31



