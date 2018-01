Photos : Macky Sall et ses "filles" au Sommet africain de la Fédération pour la Paix Universelle Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Janvier 2018 à 19:24 | | 0 commentaire(s)| Le Président de la République Macky SALL a pris part hier au premier Sommet africain organisé par la Fédération pour la Paix Universelle sur le thème "Nouvelle Afrique : interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles".

La FPU a remis le prix du Leadership et de la Bonne gouvernance au chef de l'Etat, en reconnaissance de son action pour la paix dans le monde. Il est doté d’une enveloppe de 50 millions de Franc CFA que le Président a décidé d’offrir au centre Talibou Dabo et au village SOS.



